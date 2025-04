Un buteur à l'OM : Le coup surprise !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement en stage à Rome, l'OM se penche déjà sur le prochain mercato d'été. Une fois n'est pas coutume, l'équipe marseillaise envisage de toucher à toutes les lignes, notamment au poste d'avant-centre. Selon les informations dévoilées par la presse marocaine, la direction phocéenne aurait relancé une piste, déjà explorée l'hiver dernier.

Le mercato d’été approche, et comme à son habitude, Pablo Longoria multiplie les prises d’intérêt. Le président de l’OM est sur tous les fronts, même si la défense devrait occuper une place prioritaire dans son esprit. Un attaquant est aussi recherché pour épauler Mason Greenwood, au cas où il resterait à Marseille la saison prochaine.

Benatia fait parler son réseau ?

Selon les informations de La Tribune OM et Des Lions de l’Atlas, l’OM aurait coché le nom de Hamza Imagane. L’international marocain de 22 ans compte 15 buts sous le maillot du Glasgow Rangers cette saison et figure sur la short-list de Pablo Longoria et Medhi Benatia depuis le dernier mercato d’hiver.

La concurrence est rude

Pour l’instant, ce dossier se limite à une prise d’intérêt, mais Pablo Longoria se réserve le droit de lancer les grandes manœuvres. En plus de l’OM, le Stade Rennais de Habib Beye, Tottenham, Everton et le FC Séville se seraient manifestés.