Neymar : La star que le PSG voulait signer pour le remplacer !

Ce mercredi soir, en Ligue des Champions, le PSG affronte Aston Villa. Face à lui, le club de la capitale aura notamment Marcus Rashford, un joueur qui a déjà crucifié Paris dans cette compétition. Mais voilà que l'Anglais aurait très bien pu être aujourd'hui un joueur du PSG. En effet, en 2022, un plan avait vu le jour impliquant Neymar. Explications.

En déclin dernièrement à Manchester United, Marcus Rashford se relance depuis le mercato hivernal à Aston Villa, où il est prêté. Ce mercredi, l'attaquant anglais devrait ainsi être aligné par Unai Emery en Ligue des Champions face au PSG. Dans cette compétition, Rashford a déjà fait très mal au club de la capitale, en l'éliminant en 2019. Bourreau du PSG, le joueur de 27 ans aurait également pu en être l'un des héros.

Le PSG avait bien avancé pour Rashford

Selon les informations de L'Equipe, Marcus Rashford aurait pu être un joueur du PSG. C'est en 2022 que son arrivée à Paris était envisagée. Alors directeur sportif parisien, Leonardo envisageait d'associer l'Anglais à Kylian Mbappé. L'idée était alors de se séparer de Neymar, qui sera finalement parti un an plus pour tard, pour le remplacer par Rashford. Ça avait même bien avancé puisque trois réunions avaient été organisées dans la capitale française entre la direction du PSG et les frères de Rashford.

« Si Leonardo était resté, Marcus Rashford aurait signé au PSG »

Marcus Rashford ne sera finalement jamais venu au PSG. Et pour cause... En mai 2022, la collaboration entre le club de la capitale et Leonardo cesse, ce qui fait tomber à l'eau l'arrivée de l'Anglais, même si Luis Campos a tenté de reprendre le dossier en main. En vain. « Les négociations sont devenues beaucoup plus compliquées à partir de là. Tout le monde était confiant quand Leonardo était en charge, mais plus du tout après son départ. Je suis persuadé que si Leonardo était resté, Marcus Rashford aurait signé au PSG », explique une source anglaise pour le quotidien sportif.