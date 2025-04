Mbappé : Le pari historique du PSG ?

La rédaction

Echec après échec, Kylian Mbappé a tourné la longue page qui le liait au PSG. Direction le Real Madrid, spécialiste de la Ligue des champions. Néanmoins, ironie du sort, le club madrilène aurait à l'instant T moins de chances de remporter la C1 si l'on se fie aux données d'Opta. Une statistique folle qui pourrait bien conforter le changement de cap forcé au PSG par le départ de Mbappé au Real Madrid. Selon vous, le PSG va-t-il donner raison aux stats ? C'est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé a essayé, tant bien que mal, d'offrir la première Ligue des champions de son histoire au PSG. Pendant ses sept saisons passées à Paris avec une finale et deux échecs en demi-finales, le meilleur buteur du club avec 256 réalisations a plié bagage pour le Real Madrid. Ce fut sa grande décision communiquée en vidéo en mai 2024 avant de signer pour le club qui a fait chavirer son coeur pendant son enfance. En interview pour Mouloud Achour en décembre dernier, Mbappé faisait part de sa joie d'être au Real Madrid, tenant du titre de la C1, en se mettant toutes ses chances de victoire de son côté.

Mbappé : «La Ligue des champions ? Je suis dans le meilleur club pour ça»

« Pour l’instant, j’espère que le PSG ne gagnera pas la Ligue des champions car je veux la gagner avec Madrid. Il me reste quoi comme gros trophée ? La Ligue des champions ? Je suis dans le meilleur club pour ça ». Voici le message que Kylian Mbappé livrait au présentateur de Clique X. Cependant, en ce jour de quart de finale aller entre Arsenal et le Real Madrid à l'Emirates Stadium, le club merengue n'est pas le favori à la victoire finale selon Opta avec 12,2% de chances seulement.

Le PSG plus apte à gagner la Ligue des champions sans Mbappé d'après Opta

Le générateur de données statistiques a d'ailleurs confié que son adversaire du jour avait plus de moyens d'aller au bout puisqu'Arsenal dispose de 15,6% de chances. Le favori n'est autre que l'éternel rival du Real Madrid, à savoir le FC Barcelone et ses 23,1%. Drame pour Kylian Mbappé, le PSG est lui aussi plus apte à l'instant T à rafler la première Ligue des champions de son histoire avec 19,3% de chances. L'Inter coiffe le Real Madrid avec 13,8%, seuls le Bayern Munich (10,8%), Aston Villa (3,9%) et le Borussia Dortmund (1,5%) affichent selon Opta moins de chance de réussite finale en Ligue des champions. Kylian Mbappé est donc mal tombé puisque le Real Madrid a remporté deux des trois dernières éditions de la Ligue des champions en 2022 et en 2024.