OM : Ce transfert express qui va tout changer !

Axel Cornic

Depuis quelques jours, la presse italienne s’emballe autour d’un possible transfert de Luis Henrique à l’Inter, avec l’Olympique de Marseille qui pourrait empocher entre 30 et 35M€. Une excellente plus-value pour le club phocéen, puisque le Brésilien a été acheté pour seulement 8M€ en 2020.

Le mercato estival ne débute que dans plusieurs semaines, mais un premier dossier chaud se dessine déjà à Marseille. Récemment, Sky Sport Italia a lancé les premières indiscrétions sur un intérêt prononcé de l’Inter pour Luis Henrique, totalement relancé par Roberto De Zerbi. Et l’OM pourrait bien toucher le jackpot, avec un joueur qui était considéré comme un énorme flop il y a encore quelques mois.

L’OM rêve de récupérer entre 30 et 35M€

Car La Provence nous apprend notamment que les Marseillais ne seraient pas contre un transfert du Brésilien, mais aimeraient empocher entre 30 et 35M€. C’est plus de quatre fois plus que son prix d’achat en 2020, lorsque l’OM était parti le chercher à Botafogo. Pour le moment, l’Inter ne serait toutefois pas encore disposée à s’aligner la demande marseillaise et pencherait plutôt sur une offre entre 20 et 25M€ au maximum, avec Simone Inzaghi sui serait un grand fan du joueur reconverti en milieu droit cette saison.

Le transfert de Luis Henrique pour repasser en positif ?

Tout pourrait aller très vite, puisque l’Inter aimerait pouvoir compter sur Luis Henrique dès le Mondial des clubs, qui débutera le 15 juin prochain. Et ça pourrait être une excellente nouvelle pour l’OM ! D’après les informations de TMW, le club phocéen souhaiterait boucler cette opération avant le 30 juin, afin de pouvoir l’enregistrer dans le bilan de la saison 2024-2025. Pour le moment, les Marseillais sont en négatif à -9,70M€ et ce transfert pourrait les faire repasser largement en positif puisque si cette somme de 30 ou 35M€ se confirme ils atteindraient les 25,6M€.