OM : Le voyage qui confirme le prochain transfert !

Alexis Brunet

Mardi, l’OM a pris la direction de Rome pour préparer au mieux le match face à Brest et plus particulièrement la fin de saison avec l’objectif d’une qualification en Ligue des champions. Cela sera également l’occasion de parler transferts et d’avoir des rendez-vous avec des dirigeants italiens, car Luis Henrique se rapproche inlassablement de l’Inter Milan.

Roberto De Zerbi n’est pas venu à l’OM pour rigoler et il l’a d’ailleurs prouvé récemment. Alors qu’il ne reste que quatre matches au club phocéen cette saison, l’entraîneur italien a décidé de délocaliser l’entraînement marseillais du côté de Rome. Les coéquipiers de Mason Greenwood sont partis mardi dans la capitale transalpine pour une mise au vert XXL. L’objectif étant de se concentrer au maximum pour atteindre l’objectif de fin de saison, à savoir la Ligue des champions.

Direction l’Italie pour Luis Henrique ?

Ce voyage en Italie pourrait également permettre aux dirigeants marseillais de boucler un transfert. En effet, Luis Henrique aurait de grandes chances de quitter l’OM à la fin de la saison et, d’après les informations de L’Équipe, c’est l’Inter Milan qui serait en pole position pour accueillir le Brésilien. Les discussions avanceraient bien avec toutes les parties, mais rien ne serait toutefois encore fait. À noter également que le Bayern Munich, Newcastle et Nottingham Forest seraient sur le dossier.

Luis Henrique pourrait rapporter 30M€ à l’OM

Les négociations ne sont pas encore bouclées avec l’Inter Milan, notamment pour ce qui s’agit du montant de transfert. En effet, l’OM souhaiterait obtenir au minimum 30M€ voire 35M€ si possible pour son ailier. Une somme que ne seraient pas encore disposés à mettre les Nerazzurri. Reste à voir si les dirigeants milanais changeront d’avis, mais cela pourrait profiter aux clubs anglais, qui sont souvent beaucoup moins réticents à lâcher de grosses sommes. Si Pablo Longoria arrive à obtenir ce tarif-là pour le Brésilien, il réaliserait une belle plus-value, car Luis Henrique était arrivé en 2020 en provenance de Botafogo pour environ 12M€.