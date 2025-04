Cyclisme : Pogacar sous haute pression !

Alexandre Higounet

Alors qu’il a pris la deuxième place de l’Amstel Gold Race derrière Mathias Skjelmose après avoir subi la loi d’Evenepoel dans leur duel à distance, Tadej Pogacar va aborder l’enchaînement Flèche Wallonne-Liège Bastogne Liège avec une pression beaucoup plus élevée qu’on ne l’imagine. Il existe deux raisons à cela. Explications.

Après sa deuxième place sur l’Amstel Gold Race derrière l’invité surprise Mathias Skjelmose, et alors qu’il entame la dernière semaine de sa campagne des classiques, où deux nouveaux grands objectifs se dressent devant lui, à savoir la Flèche Wallonne, qu’il n’a jamais remportée, et le Monument Liège Bastogne Liège, où un nouveau duel avec Remco Evenepoel s’annonce, Tadej Pogacar pourrait bien se retrouver avec une pression plus élevée qu’attendue. Il y a deux raisons à cela.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

« S’il ne gagne pas Liège, il n’aura remporté que les Strade Bianche et le Tour des Flandres »

La première est qu’une défaite à Liège pourrait compromettre au final son bilan dans les classiques, quand bien même il a levé les bras sur le Tour des Flandres, comme l’a analysé l’ancien coureur Jan Bakelants lors du podcast du Het Laatste NIeuws : « Je pense que Pogacar est toujours aussi enthousiaste pour les courses à venir après sa deuxième place à l'Amstel Gold Race. Je l'ai presque vu cogner sur son guidon à l'arrivée. Si on fait le calcul, Pogacar a souvent terminé deuxième cette saison. Il a terminé deuxième à Paris-Roubaix, et à San Remo, il a raté sa chance sur l’Amstel... C'est ce qu'il ressentira dans sa tête. S'il ne gagne pas Liège-Bastogne-Liège maintenant, il n'aura remporté que les Strade Bianche et le Tour des Flandres ce printemps. C'est comme la malédiction du maillot arc-en-ciel, il devient nerveux ».

Evenepoel a montré le chemin

La deuxième raison, c’est qu’avec cette défaite sur l’Amstel, où il s’est fait essorer à petit feu par Remco Evenepoel dans leur duel à distance, le champion slovène a laissé entrevoir un rééquilibrage dans le rapport de force avec ses principaux concurrents, notamment le double champion olympique belge. Pour éviter que ses adversaires ne reprennent trop confiance, Pogacar doit absolument marquer un grand coup lors de Liège Bastogne Liège. « La nouvelle du jour ? Tadej est battable », a ainsi déclaré Van Aert après l’Amstel Gold Race. Pour le leader slovène, Liège doit offrir une conclusion inverse.