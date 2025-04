PSG : Le transfert provoqué par un clash

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, Marco Asensio a quitté le PSG. En effet, l'international espagnol est prêté sans option d'achat à Aston Villa, et ce, jusqu'au 30 juin. Alors qu'il était moins impliqué à l'entrainement et en match, Marco Asensio a eu un clash avec Luis Enrique, ce qui a provoqué son départ.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio s'est envolé vers Paris, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Lors de son arrivée dans la capitale française, le milieu offensif de 29 ans a paraphé un bail de trois saisons, soit jusqu'en 2026. Toutefois, Marco Asensio a déjà claqué la porte du Parc des Princes.

PSG : Luis Enrique a mis un coup de pression à Asensio

Devenu indésirable au PSG, Marco Asensio a migré vers l'Angleterre lors du dernier mercato hivernal. En effet, l'international espagnol a rejoint Aston Villa sous la forme d'un prêt sec, et ce, pour une durée de cinq mois. D'après L'Equipe, Marco Asensio a quitté le PSG à la suite d'un clash avec Luis Enrique.

PSG : Asensio s'est excusé auprès de Luis Enrique, mais...

Selon les informations de L'Equipe, Luis Enrique s'est entretenu avec Marco Asensio après le carton face au Toulouse FC (3-0, le 22 novembre). A en croire le média français, le coach du PSG aurait pointé du doigt le manque d'investissement de son joueur pour lancer le pressing collectif et venir embêter les premiers relanceurs adverses. De surcroit, Luis Enrique aurait dit à Marco Asensio qu'il n'était pas satisfait par son implication à l'entrainement, et que cela expliquait sa prestation. Toutefois, l'actuel pensionnaire d'Aston Villa a affiché son incompréhension, alors que le PSG s'était imposé largement, s'étonnant de recevoir autant de remontrances. Dans la foulée, Luis Enrique aurait demandé à Marco Asensio de l'écouter attentivement, et ce, devant le groupe. Et malheureusement pour l'ancien pensionnaire du Real Madrid, son coach a décidé à ce moment-là de ne plus compter sur lui. Malgré les excuses de Marco Asensio, survenus quelques jours plus tard à l'entrainement, Luis Enrique a campé sur sa position. A en croire L'Equipe, le natif de Palma de Majorque aurait expliqué qu'il était frustré et que son attitude n'avait rien de personnel envers lui, en vain.