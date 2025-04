Mbappé fait déjà une annonce pour son avenir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec le PSG la saison dernière, Kylian Mbappé a signé un contrat longue durée avec le Real Madrid. Lié jusqu'en juin 2026, le joueur français se plait dans son nouveau pays, même si cela demande une période d'adaptation. Pour l'heure, l'ancien du PSG ne se voit pas ailleurs qu'au Real Madrid.

Kylian Mbappé est parti pour durer en Espagne. L’été dernier, le joueur français s’est engagé pour cinq saisons avec le Real Madrid, son équipe de cœur. Et il n’a pas vraiment envie de changer d’air. Au cours d’un entretien accordé à la Sexta ce dimanche, l’ancienne star du PSG s’est longuement confiée sur son arrivée en Espagne et sur son intégration. Pour l’heure, son adaptation se passe à merveille.

Mbappé évoque ses premiers pas en Espagne

« Je me concentre sur le football, nous avons beaucoup de matchs et nous n'avons pas le temps de faire grand-chose. J'essaie de découvrir la ville, la cuisine espagnole, la culture. Les gens sont très sympathiques, je peux sentir l'affection des Madrilènes et des étrangers. Et la nourriture n'est pas mauvaise, même si je suis Français (...) À Paris, j'avais beaucoup de gens qui parlaient espagnol, et pour moi, c'était plus facile de l'apprendre que l'anglais, car ce sont des langues latines. J'avais aussi le rêve de jouer pour Madrid et je voulais être prêt. C'est un rêve et j'essaie d'en profiter le plus possible » a confié Mbappé.

Mbappé évoque son avenir

Relancé sur son avenir et sur une possible retraite au Real Madrid, Mbappé n’a pas écarté cette hypothèse. Malgré plusieurs offres à l’étranger, le champion du monde 2018 a bien l’intention d’écrire l’histoire de la formation merengue. « Je suis ici à Madrid. Je veux marquer une époque. Les offres sont bonnes, cela signifie que vous faites bien votre travail, mais je n'ai rien d'autre en tête que Madrid. Je viens d'arriver » a-t-il confié, alors que son contrat avec le Real Madrid court jusqu’en juin 2029.