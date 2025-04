Kylian Mbappé : La décision fracassante du Real Madrid !

Pierrick Levallet

La défaite contre le FC Valence ce samedi (1-2) a certainement été la goutte de trop pour le Real Madrid. Vinicius Jr a notamment manqué son penalty, le 4e de la saison pour les Merengue. De ce fait, le club madrilène aurait décidé d’établir une hiérarchie claire des tireurs entre le Brésilien, Kylian Mbappé et Jude Bellingham.

Le Real Madrid vit dans un certain malaise en ce moment. Et la défaite contre le FC Valence ce samedi (1-2) a été un bel exemple de la mauvaise passe que traverse le club madrilène. Les Merengue peinent à régler leurs soucis dans le jeu. Les hommes de Carlo Ancelotti en ont ainsi payé le prix fort ce samedi, en laissant filer de précieux points dans la course au titre en Liga.

Le Real Madrid va trancher pour les penalties!

Mais s’il y a bien un point qui a alerté la Casa Blanca, c’est le penalty manqué de Vinicius Jr. Comme le rapporte Relevo, il s’agit du 4e raté cette saison. Pour le Real Madrid, ce serait la goutte de trop. La formation madrilène devrait ainsi établir une hiérarchie claire au niveau des tireurs entre le Brésilien, Kylian Mbappé et Jude Bellingham.

Mbappé, Vinicius Jr, Bellingham... Ancelotti a l'embarras du choix

Reste maintenant à voir qui aura la charge de l’exercice au Real Madrid. Carlo Ancelotti va devoir prendre une décision, que les joueurs devront ensuite impérativement respecter. Ces dernières semaines, Kylian Mbappé semblait être à l’aise sur le point de penalty. À voir maintenant si le technicien italien ne lui préférera pas Vinicius Jr, malgré son raté de ce week-end, ou Jude Bellingham.