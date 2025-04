Kylian Mbappé : «La femme de…» répond aux accusations !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, La Sexta va diffuser une interview de Kylian Mbappé. C’est Ana Pastor, journaliste espagnole, qui a eu la chance de pouvoir discuter avec le Français. Mais voilà que ça n’a pas manqué de créer certaines critiques de l’autre côté des Pyrénées. Face à ces accusations, Ana Pastor a alors souhaité répondre.

Kylian Mbappé est quelqu’un qui parle très peu aux médias, mais ce dimanche soir, le joueur du Real Madrid va se confier à La Sexta. Un entretien réalisé avec Ana Pastor, journaliste espagnole. Une interview qui n’a pas manqué de déclencher une certaine polémique. En effet, en Espagne, certains ont estimé qu’Ana Pastor avait obtenu cette interview de Mbappé simplement parce qu’elle est la femme d'Antonio García Ferreras, également journaliste ibérique.

« C'est toujours la même chose »

Pour AS, Ana Pastor a donc répondu à cette polémique. Elle a alors lâché : « On a dit que j’ai obtenu l’interview car j’étais la femme de Ferreras ? C'est toujours la même chose. Florentino Pérez offre un cadeau à la femme de Ferreras. Je n'ai même pas de nom. Une interview que, d'ailleurs, comme vous et beaucoup de gens le savent, Ferreras adorerait faire ».

« J'ai eu l'entretien, je l'ai fait, et c'est tout »

« J'ai interviewé Ahmadinejad, Zelensky, tous les présidents espagnols, Tony Blair, Le Pen, Rafa Nadal, et je pourrais continuer. (…) Oui, toujours les femmes, et nous en avons parlé aussi dans l'interview, il y a un mais. J'ai eu l'entretien, je l'ai fait, et c'est tout. Et les entretiens avec moi fonctionnent comme ça », a-t-elle poursuivi.