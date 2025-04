Mbappé perd beaucoup d’argent !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme ses coéquipiers Vinicius Jr, Antonio Rüdiger et Dani Ceballos, Kylian Mbappé était dans le viseur de l’UEFA pour son « comportement indécent » après la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des champions obtenue contre l’Atlético de Madrid. Le Français a écopé d’une suspension avec sursis, ainsi qu’une amende.

Kylian Mbappé est désormais fixé. Comme Vinicius Jr, Antonio Rüdiger et Dani Ceballos, le Français faisait l’objet d’une enquête de l’UEFA. En cause, leur comportement jugé « indécent » après la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des champions. L’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA (CEDB) a rendu son verdict ce vendredi.

30 000€ d’amende pour Mbappé

Si « aucune procédure disciplinaire n’a été ouverte » à l’encontre de Vinicius Jr, ce n’est pas le cas des trois autres joueurs du Real Madrid. En ce qui concerne Kylian Mbappé, il a écopé d’une amende de 30 000€ et d’un match de suspension avec un sursis d’un an en cas de « nouvelle violation des règles de base d’une conduite décente ».

Rüdiger et Ceballos également sanctionnés

Celui qui a été le plus lourdement sanctionné est Antonio Rüdiger, lui aussi suspendu pour un match avec un an de sursis, mais avec 40 000€ d'amende. Enfin, Dani Ceballos n’a pas écopé d’une suspension, mais seulement d’une amende de 20 000€.