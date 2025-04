Kylian Mbappé : Le message fort d’un Parisien après son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé sera donc resté 7 saisons au PSG. Arrivé au terme de son contrat avec le club de la capitale, l’international français a décidé de réaliser son rêve est de signer au Real Madrid. Un départ qui a forcément été une grosse perte pour les Parisiens et qui n’a pas manqué de faire du bruit. Si Mbappé n’a pas manqué d’être insulté, d’autres discours ont été bien différents.

Il aura donc fallu attendre l’été 2024 pour que Kylian Mbappé et le Real Madrid s’unissent. Après plusieurs échecs, ça s’est donc fait quand le Français est arrivé au terme de son contrat avec le PSG. Ne voulant pas prolonger, Mbappé s’est retrouvé libre et il a pris la direction de la capitale espagnole. Mais voilà qu’en partant de cette manière, il s’est attiré les foudres de Nasser Al-Khelaïfi et de nombreux supporters du PSG. Les insultent ont fusé, mais Mamadou Sakho, pur titi parisien, n’a lui pas voulu accabler Kylian Mbappé.

« En tant que fan du PSG, je voudrais lui dire merci »

Invité du Obi One Podcast, Mamadou Sakho, figure du PSG, a réagi à ce départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il a alors fait savoir à ce propos : « J’ai rencontré Kylian quand il était petit car je jouais avec son grand frère Jires Ekoko. Je me souviens que son frère m’avait dit : « Tu verras mon petit frère, c’est un génie ». Quelques années, il a débuté. Pour moi, son transfert, tout d’abord, en tant que fan du PSG, je voudrais lui dire merci pour ce qu’il a fait pour le club. Quand il jouait, les gens venaient du Japon, d’Australie, des Etats-Unis au stade pour le voir jouer. Ce qu’il a fait pour le pays était incroyable, on a eu une énorme chance de l’avoir dans notre stade, à Paris. Donc tout d’abord, un grand merci. Après, son transfert, il a fait ce qu’il devait faire à Paris. C’est son choix, personne ne peut le juger et dire pourquoi il n’est pas resté un an de plus, pourquoi il n’a pas parti un an avant. C’est le choix d’un seul homme ».

« Bonne chance pour Madrid et je lui souhaite le meilleur »

« La famille peut lui donner des conseils, ses amis aussi, mais c’est son ressenti. Il a décidé, je respecte son choix. Il voulait aller à Madrid, merci pour ce que tu as fait au PSG, bonne chance pour Madrid et je lui souhaite le meilleur. Et je sais qu’avec ses qualités, il va fermer de nombreuses bouches. Je crois en lui. Le maillot du Real Madrid ne va pas être trop lourd pour lui comme Hazard ? Non, je ne pense pas. Je crois en ses qualités, sa mentalité, il est intelligent, il va adapter son football. Il va montrer tout le monde qu’il est vraiment un grand joueur », a poursuivi Sakho sur Kylian Mbappé et son départ du PSG.