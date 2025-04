«Une pièce rare arrive», l’annonce d’un crack au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Warren Zaïre-Emery est un phénomène de précocité. International français, il est aujourd’hui à 19 ans un joueur régulièrement utilisé par Luis Enrique au PSG. L’Espagnol n’a pas hésité à lui accorder sa pleine confiance à son arrivée à Paris alors que c’est Christophe Galtier qui a lancé WZE dans le grand bain. Auparavant, Zaïre-Emery faisait parler son talent notamment sous les ordres de Zoumana Camara, qui s’est alors rendu compte que le PSG tenait là un vrai crack.

Zaïre-Emery fait forte impression

Pour Kampo, Zoumana Camara s’est exprimé sur le phénomène Warren Zaïre-Emery. L’entraîneur des U19 du PSG a alors raconté : « A quoi je vois qu’il est différent ? Simplicité dans certaines zones de jeu, une ou deux touches, un cran plus haut, prise de risque, il peut partir avec le ballon. Ses prises d’infos pour s’orienter. Comme il prend les infos et puis capacité d’écoute. Tu mets quelque chose en place, tu dis qu’on va faire ça et il applique ce que tu dis. Avant moi, avec les entraîneurs qu’il a eu, c’était la même chose ».

« Je dis au-dessus il y a une pièce rare qui arrive »

« C’est comme dans une chaine de construction. On te dit qu’on une pièce rare, eux lui ont ajouté ça, celui d’après lui a rajouté telle chose, moi j’arrive on me dit que c’est une pièce rare, quand je la voie je dis effectivement. Et après, je dis au-dessus il y a une pièce rare qui arrive. Comment je l’annonce à Galtier ? Ce sont les discussions. Au club, on sait nos joueurs de talent, d’avenir. Les discussions, ils le savent. C’est leur dire vous devriez le prendre de temps en temps à l’entraînement. Les choses ont été naturelles et c’est comme ça qu’il l’a pris et qu’il l’a fait jouer », a-t-il poursuivi à propos de Zaïre-Emery.