PSG : Il va venir à Paris, l’annonce improbable !

Vainqueur de l’AS Cannes (2-1) jeudi soir, le Stade de Reims affrontera le PSG en finale de la Coupe de France le 24 mai prochain. Pour marquer l'événement, le président rémois, Jean-Pierre Caillot, s'est engagé à se rendre au Stade de France à vélo. Un vieux pari qu’il compte honorer.

Vainqueur de Dunkerque mardi, le PSG connaît désormais son adversaire pour la finale de la Coupe de France. Le Stade de Reims a remporté l’autre demi-finale l’opposant à l’AS Cannes et défiera ainsi l’équipe dirigée par Luis Enrique. Une finale de plus pour le Paris Saint-Germain, mais dans le camp rémois, le 24 mai sera synonyme d'événement. Et pour l’occasion, le président Jean-Pierre Caillot a l’intention d’honorer un vieux pari.

« J'irai au Stade de France à vélo »

Au micro d'ici Champagne-Ardenne, Jean-Pierre Caillot a révélé qu’il se rendrait dans la capitale en vélo à l’occasion de la finale de la Coupe de France. « J'ai bien l'intention de le faire, affirme le président du Stade de Reims. Depuis des années, pour me challenger, j'explique à tous mes amis que j'irai au Stade de France à vélo. Donc, je ne vous raconte pas le nombre de personnes qui m'ont envoyé un message ! Non seulement, je vais y aller, mais je pense que nous allons organiser un peloton ».

« On ira, et on n'ira pas en victime »

Jean-Pierre Caillot donne rendez-vous au PSG, persuadé que son équipe peut créer l’exploit : « On est le seul club à avoir fait deux fois match nul contre le PSG, rappelle Jean-Pierre Caillot. C'est le football, on a le droit de rêver, mais cette année, c'est vraiment très fort. On ira, et on n'ira pas en victime. »