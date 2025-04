Luis Enrique : Grosse surprise au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé à la tête du PSG, Luis Enrique a pris le pouvoir et décide du recrutement et des joueurs à conserver ou non dans son effectif. Ses choix ne font d'ailleurs pas toujours l'unanimité au sein du club et peuvent surprendre. C'est notamment le cas avec Lucas Beraldo qui devrait être titulaire contre Aston Villa la semaine prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique s'est rapidement imposé comme la patron du secteur sportif du club parisien. Le technicien espagnol a toujours le dernier mot sur les joueurs recrutés ainsi que ceux à vendre. Et parfois, cela peut surprendre.

Beraldo, la surprise de Luis Enrique

Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, Luis Enrique apprécie notamment grandement le profil de Lucas Beraldo, recruté pour 20M€ durant le mercato d'hiver 2024. Ce sont notamment ses qualités à la relance qu'apprécie l'entraîneur du PSG qui a décidé de laisser partir Nordi Mukiele, Juan Bernat et Milan Skriniar, et de conserver Lucas Beraldo, qui devance Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe dans la hiérarchie.

Il va remplacer Marquinhos

D'ailleurs, Lucas Beraldo devrait bien être titulaire mercredi contre Aston Villa pour le quart de finale aller de Ligue des champions. Il sera en charge de compenser l'absence de Marquinhos. Le capitaine du PSG sera effectivement suspendu pour l'occasion.