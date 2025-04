Cyclisme : Il identifie le point faible de Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar prendra le départ de son premier Paris-Roubaix dimanche avec l’ambition de l’emporter, l’ancien triple vainqueur du Tour de France Greg Lemond estime que le champion slovène est en mesure de lever les bras sur le vélodrome de Roubaix. Mais il identifie tout de même un gros point faible chez lui...

Dimanche prochain, Tadej Pogacar va prendre le départ de son premier Paris-Roubaix chez les professionnels avec l’ambition de le gagner. Fort de son succès impressionnant dans le Tour des Flandres, où il a concassé tous ses adversaires au fil des monts, pour s’envoler seul lors de la dernière ascension du Vieux Quaremont, le leader du Team UAE se sent en mesure de lever les bras sur le Vélodrome de Roubaix devant les grands spécialistes que sont Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert ou encore Filipo Ganna.

Après le Tour des Flandres, Pogacar n’a pas fait mystère de cette ambition : « Maintenant, on va se tourner vers Paris-Roubaix. Avec cette forme, je pense simplement que je dois essayer de gagner là-bas. Je vais relever le défi ».

Interrogé sur le site d’Eurosport, Greg Lemond, ancien double champion du monde et triple vainqueur du Tour de France, qui a disputé plusieurs Paris-Roubaix, estime que le Slovène est tout à fait capable de l’emporter pour sa première participation, quand bien même il estime qu’il a un point faible notable : « Pogacar peut-il gagner Paris-Roubaix ? Bien sûr ! Son seul point faible - peut-être - est son équipe. Paris-Roubaix est un peu une loterie, ce qui fait d'ailleurs sa beauté. Il y a des chutes, des incidents mécaniques et il peut se retrouver isolé. Il manque aussi d'expérience sur cette course. C'est pourquoi je mettrais tout de même Van der Poel légèrement favori. Mads Pedersen marche aussi. Mais Pogacar ne vient certainement pas pour faire deuxième. Trop léger pour les pavés ? Il fait le même poids que Hinault à l'époque (66 kg) et à peine deux kilos de plus que moi. Les Belges et les Néerlandais insistent beaucoup sur ça, mais pour moi Pogacar a le bon profil pour les classiques. Un coureur comme Ganna est très puissant mais dépense aussi énormément d'énergie ».