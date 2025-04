McCourt - OM : La folle discussion révélée !

La rédaction

Dans une interview accordée à la presse locale, Lassad "Titou" Hasni, directeur du centre de formation de l’OM, révèle une discussion inattendue avec Frank McCourt. Le propriétaire américain s’intéresserait de près à la formation marseillaise. Un engagement qui conforte la volonté du club de miser sur la jeunesse locale pour bâtir son avenir.

Interrogé dans une longue entrevue accordée à La Provence, Lassad "Titou" Hasni, directeur du centre de formation de l'OM, s’est livré sur de nombreux aspects du club. "Titou" révèle notamment avoir eu une longue discussion avec le propriétaire américain de l'OM, Frank McCourt, et fait une révélation surprenante à son sujet.

«On a parlé pendant 1h30 de la formation»

Si l’on pouvait penser que la formation et les équipes jeunes ne faisaient pas partie des priorités de l’actionnaire de l'OM, il n’en est rien, comme l’explique Lassad Hasni : «Le vivier marseillais est hyper important pour nous, le territoire nous est cher, et on rêve de mener des jeunes Marseillais au Vélodrome. Ce n'est pas une utopie, j'y crois. Il faut trouver le bon joueur, la bonne période. Et je pense qu'on y est. Le président, le directeur du football et même l'actionnaire sont intéressés. Quand M. McCourt est venu, on a parlé avec lui pendant 1h30 de la formation et de la Pro2.»

Le futur de l'OM

L’avenir de l’OM semble donc tourné vers la jeunesse. À la question «Est-ce que l'OM est fait pour les jeunes ?», "Titou" se montre très optimiste : «Je le pense. Les chiffres le prouvent. Sur le premier semestre, l'OM est, avec le FC Barcelone, le club qui a fait jouer le plus de jeunes nés en 2007 en Europe. On a donc régulièrement des joueurs qui jouent à l'OM, mais aussi d'autres qui évoluent dans d’autres clubs, comme "Bouba" Kamara, Laurent Abergel, Lucas Perrin...»