Mercato - PSG : C’est imminent pour «l’un des transferts les plus importants» !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, le PSG a coché le nom de Dayot Upamecano pour se renforcer lors du prochain mercato estival. Toutefois, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le défenseur central se rapprocherait finalement d’une prolongation au Bayern Munich. Le directeur sportif bavarois a confirmé en conférence de presse qu’un accord devrait même être très rapidement trouvé.

Le PSG est progressivement devenu le club préféré des internationaux français. En effet, ils sont beaucoup à avoir rejoint le club de la capitale dernièrement, à l’image d’Ousmane Dembélé ou bien de Lucas Chevalier par exemple. Toutefois, un de leurs compatriotes devrait snober le dernier vainqueur de la Ligue des champions.

Upamecano proche d’une prolongation au Bayern Munich Alors qu’il était pisté par le PSG, Dayot Upamecano devrait finalement rester au Bayern Munich, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Le directeur sportif bavarois Christoph Freund a confirmé en conférence de presse que les deux parties étaient proches de trouver un accord pour une prolongation de contrat. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur Upamecano. Il y a beaucoup d’articles, une fois dans un sens, une fois dans un autre. Une fois il a presque signé, puis il est parti dans l’article suivant. Les informations sont donc très fluctuantes, mais ce n’est pas du tout le cas. Les discussions sont très bonnes, elles ne sont pas compliquées. C’est simplement qu’Upa est un défenseur de classe mondiale, un défenseur qui évolue actuellement au plus haut niveau, depuis plusieurs mois, et qui est en grande forme. C’est une décision importante pour lui, une grande décision. C’est aussi un joueur très, très important pour nous. Nous l’avons déjà dit, c’est l’un des transferts les plus importants. C’est pourquoi les discussions sont intenses, mais toujours très, très constructives. Je ne peux pas dire pour l’instant combien de temps cela prendra avant qu’une décision finale soit prise, mais cela ne traînera plus indéfiniment. »