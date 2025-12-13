Transfert au PSG : «Je lui ai raccroché au nez », le coup de fil qui l'a fait halluciner !

Au cours des dernières années, des nombreux grands noms sont passés par le Paris Saint-Germain et c’est notamment le cas d’Alessandro Florenzi, qui ne sera toutefois resté que quelques mois. Désormais à la retraite, le Champion d’Europe 2021 est revenu sur cet épisode de sa carrière.
Pour certains, le PSG a été une simple étape. Pour d’autres, il a été une véritable surprise, comme l’a récemment confié Alessandro Florenzi. Car lors de son arrivée à Paris, l’Italien ne semblait en effet pas vraiment avoir le niveau pour évoluer à un tel niveau.
« Je me souviens très bien de cet appel »
Dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, l’ancien latéral droit a raconté le jour où son agent Alessandro Lucci l’a informé de l’intérêt du PSG. « Je me souviens très bien de cet appel » a confié Florenzi, qui a mis un terme à sa carrière en aout dernier.
L’anecdote de Florenzi
« Ale m'a dit qu'il y avait une équipe, mais que c'était un prêt » a expliqué Alessandro Florenzi, qui n’y a pas vraiment cru au départ. « Il savait que je voulais partir définitivement, car s'il fallait rompre le lien avec la Roma, autant le faire sans hésiter. Quand il m'a révélé que c'était le PSG, je lui ai raccroché au nez ».