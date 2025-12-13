Transfert au PSG : «Je lui ai raccroché au nez », le coup de fil qui l'a fait halluciner !

Axel Cornic

Au cours des dernières années, des nombreux grands noms sont passés par le Paris Saint-Germain et c’est notamment le cas d’Alessandro Florenzi, qui ne sera toutefois resté que quelques mois. Désormais à la retraite, le Champion d’Europe 2021 est revenu sur cet épisode de sa carrière.

Pour certains, le PSG a été une simple étape. Pour d’autres, il a été une véritable surprise, comme l’a récemment confié Alessandro Florenzi. Car lors de son arrivée à Paris, l’Italien ne semblait en effet pas vraiment avoir le niveau pour évoluer à un tel niveau.

« Je me souviens très bien de cet appel » Dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, l’ancien latéral droit a raconté le jour où son agent Alessandro Lucci l’a informé de l’intérêt du PSG. « Je me souviens très bien de cet appel » a confié Florenzi, qui a mis un terme à sa carrière en aout dernier.