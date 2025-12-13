Transfert secret : La grossière erreur du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Fort de ses 8 saisons au PSG, Thiago Silva a marqué les esprits à la capitale. L'homme aux 315 matches avec le club a rejoint Paris en 2012 après son départ forcé du Milan AC. Ce n'était pas vraiment dans ses projets à la base mais le PSG est venu conclure avec lui un transfert secret. Un secret qui n'a toutefois pas vraiment tenu...

A la recherche de solides joueurs pour composer son effectif, le PSG a mis la main en 2012 sur Thiago Silva, présent au Milan AC depuis 3 ans à l'époque. Le défenseur central était dans le viseur du club de la capitale qui a beaucoup œuvré pour le recruter. Mais le transfert secret a connu quelques perturbations comme l'explique le Brésilien.

Thiago Silva au PSG, ce n'était pas un choix Solidement attaché au Milan AC, Thiago Silva quitte le club en 2012 un peu contre sa volonté. « Pour être honnête, je n'avais jamais imaginé jouer en France ou même au Paris-SG. Quand j'étais à l'AC Milan, il n'était pas question d'un départ. En juin 2012, Nesta, Pirlo, Gattuso font leurs adieux à San Siro. Pas moi. Je reste et je suis très content. Mais, lors du rassemblement de la sélection olympique, pour les JO de Londres, le PSG fait le forcing. Je ne voulais pas partir mais Adriano Galliani (dirigeant historique du club) me dit : "Thiago, désolé, mais on a des soucis financiers." » explique-t-il dans une interview pour France Football.