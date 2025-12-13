PSG : Une grosse bagarre a éclaté !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir (19h), le FC Metz accueille le PSG à domicile. Une rencontre importante pour les Parisiens, toujours derrière Lens au classement. Cependant, quelques heures avant le coup d’envoi, une violente bagarre aurait éclaté entre les supporters des deux équipes, nécessitant d’ailleurs l’intervention des forces de l’ordre. Explications.

Le PSG doit repartir de l’avant. Tenu en échec en Ligue des Champions cette semaine sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0), le club de la capitale veut poursuivre sur sa lancée en championnat. Après avoir étrillé Rennes au Parc des Princes la semaine dernière, Paris se déplace sur la pelouse de Metz.

Bagarre dans les rues de Metz Une rencontre programmée à 19h au stade Saint-Symphorien. Cependant, comme le rapporte le Républicain Lorrain, de graves incidents ont éclaté en marge de la rencontre. En effet, une quarantaine de supporters du PSG ont fait face à un groupe similaire en termes de nombre, qui de son côté, supporter le FC Metz.