PSG : Une grosse bagarre a éclaté !

Ce samedi soir (19h), le FC Metz accueille le PSG à domicile. Une rencontre importante pour les Parisiens, toujours derrière Lens au classement. Cependant, quelques heures avant le coup d’envoi, une violente bagarre aurait éclaté entre les supporters des deux équipes, nécessitant d’ailleurs l’intervention des forces de l’ordre. Explications.
Le PSG doit repartir de l’avant. Tenu en échec en Ligue des Champions cette semaine sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0), le club de la capitale veut poursuivre sur sa lancée en championnat. Après avoir étrillé Rennes au Parc des Princes la semaine dernière, Paris se déplace sur la pelouse de Metz.
Bagarre dans les rues de Metz
Une rencontre programmée à 19h au stade Saint-Symphorien. Cependant, comme le rapporte le Républicain Lorrain, de graves incidents ont éclaté en marge de la rencontre. En effet, une quarantaine de supporters du PSG ont fait face à un groupe similaire en termes de nombre, qui de son côté, supporter le FC Metz.
La police intervient !
Cela a donné lieu a une violente bagarre dans les rues de la ville. Le Républicain Lorrain parle d’une violence assez importante, qui a d’ailleurs nécessité l’intervention des forces de l’ordre. La police est intervenue, usant notamment de gaz lacrymogène, séparant ainsi les deux groupes. Les CRS restent cependant en alerte jusqu’au début de la rencontre...