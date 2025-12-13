Révolution au PSG : Les stars à l’origine du bouleversement !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté en 2012 au PSG, Thiago Silva a débarqué au début de l'ère QSI quand le PSG entamait sa transformation. Au fil des années, le club de la capitale a gagné en prestige et a pu faire profiter ses joueurs de plus grandes infrastructures. Le Brésilien se souvient de la manière dont les grandes stars ont fait évoluer les choses.

Depuis l'arrivée du Qatar au PSG, le club a pu profiter de moyens financiers extraordinaires pour l'aider à relever tous les défis. Thiago Silva se souvient encore de son arrivée au club en 2012 alors que les infrastructures étaient encore assez légères. Le défenseur central fait partie de la génération qui a commencé à montrer la métamorphose du club de la capitale.

« Je suis fier d'avoir fait partie de cette équipe » Malgré son départ du PSG en 2020, Thiago Silva reste très attaché au club. Malgré les critiques reçues, il a beaucoup donné de sa personne à Paris et il a contribué à faire changer les choses. « Je suis fier d'avoir fait partie de cette équipe. Et je le suis encore plus en la voyant briller aujourd'hui ou quand je vois les infrastructures dans lesquelles les joueurs évoluent. En 2012, on n'avait presque rien. La salle de muscu était minuscule » se souvient-il dans un entretien pour France Football.