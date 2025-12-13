«Ça m’intéresse» : Il s’annonce au PSG, le grand retour à venir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par le PSG en 2012, Thiago Silva a connu une véritable histoire d'amour avec le club de la capitale. Au cours des 8 saisons disputées là-bas, il est devenu une grande référence en portant le brassard de capitaine et en disputant 315 matches. Mais son départ en 2020 a été gâché par la pandémie. Un hommage pour un retour au Parc des Princes lui plairait beaucoup.

Comme il est coutume de le faire pour les joueurs d'une grande importance, les clubs peuvent organiser une célébration au moment du départ. Dans le cas de Thiago Silva, il a quitté le PSG pour Chelsea en 2020 au beau milieu de la pandémie mondiale de Covid-19. Le Brésilien aimerait beaucoup saluer à nouveau le public du Parc des Princes pour un dernier au revoir.

Thiago Silva de retour à Paris ? Le 23 août 2020, Thiago Silva dispute avec le PSG son dernier match, la finale de la Ligue des champions avec le Bayern Munich. Il quitte le club 3 jours après un peu dans l'anonymat. Le défenseur central, qui est toujours en activité, aimerait beaucoup avoir la chance de saluer les supporters du club une dernière fois. « Revenir au Parc saluer les supporters, ça m'intéresse. Je n'ai pas eu l'opportunité de dire au revoir. À Chelsea, j'ai fait une belle fête pour mes adieux. Ça serait beau de revenir au Parc et dire au revoir aux supporters. Et peut-être à bientôt ? » déclare-t-il dans une interview pour France Football.