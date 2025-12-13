Neymar et Mbappé s’embrouillent au PSG, la douloureuse séparation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recrutés en 2017 par le PSG, Neymar et Kylian Mbappé sont vite devenus les meilleurs amis du monde. Que ce soit sur ou en dehors du terrain, les deux stars étaient très proches. Mais voilà qu’au fil des saisons, la relation s’est complètement détériorée entre Neymar et Mbappé. Ayant pu les côtoyer au PSG, Thiago Silva est revenu sur ce divorce qui l’a quelque peu attristé.

Neymar et Kylian Mbappé avaient tout pour faire de grandes choses ensemble sous le maillot du PSG. Arrivés à l’été 2017, le Brésilien et le Français étaient d’ailleurs très proches. Une relation dont se souvient très bien Thiago Silva. L’ancien Parisien a ainsi fait savoir pour France Football concernant Neymar et Mbappé : « C'était une très belle histoire. (…) Leur relation était incroyable. Ils étaient connectés l'un à l'autre, faisaient partie de ceux qui s'amusaient le plus au quotidien ».

« Je n'ai pas compris pourquoi ils se sont embrouillés » Mais voilà que cette belle entente n’a pas duré. En effet, entre Neymar et Kylian Mbappé, les tensions ont fini par éclater. Evoquant cette embrouille entre les deux stars du PSG, Thiago Silva a alors confié : « Je n'ai pas compris pourquoi ils se sont embrouillés. Je n'étais plus au Paris-SG. Je ne sais pas lequel des deux a provoqué cette séparation mais ça m'a rendu triste ».