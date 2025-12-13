Ousmane Dembélé remplacé : L’annonce surprenante du PSG !

Axel Cornic

Grand acteur des succès récents du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé traverse une période assez délicate. Le Ballon d’Or 2025 est en effet freiné par des nombreux pépins physiques et alors qu’un retour semblait enfin de préciser, il a une nouvelle fois raté le coche puisqu’il ne sera pas de la partie face au FC Metz, après avoir déjà raté le déplacement à Bilbao en Ligue des Champions.

C’est l’une des grosses déceptions de la saison. Véritable révélation dans un nouveau poste d’attaquant axial, Ousmane Dembélé peine à retrouver son meilleur niveau. La faute à des nombreux problèmes physiques, mais également une maladie qui lui a fait rater le dernier match du PSG et explique son absence ce samedi, face au FC Metz.

Dembélé encore absent A en croire les dernières révélations, Dembélé devrait être de retour dans les prochains jours, avec notamment la finale de la Coupe Intercontinentale le 17 décembre prochain. En attendant, Luis Enrique va s’appuyer sur Gonçalo Ramos, qui n’apporte toutefois pas les mêmes satisfactions que son coéquipier du PSG.