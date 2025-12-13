Départ au Qatar : Le PSG dit oui pour Ousmane Dembélé !

Amadou Diawara

Touché par une grippe ces derniers jours, Ousmane Dembélé a manqué Athletic-PSG ce mercredi. Alors que son numéro 10 devrait déclarer forfait pour le déplacement à Metz - prévu samedi - Luis Enrique et son staff espéreraient le retrouver pour la finale de la Coupe intercontinentale, programmée à Doha (au Qatar) quatre jours plus tard.

Ousmane Dembélé était absent ce mercredi soir. Frappé par une grippe, le numéro 10 du PSG n'était pas du déplacement sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (0-0, sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions).

PSG : Dembélé sera du voyage à Doha, au Qatar ? Pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1, le PSG a rendez-vous à Metz ce samedi soir. Toutefois, à en croire Le Parisien, Ousmane Dembélé ne devrait pas être de la partie. Malade ces derniers jours, l'attaquant de 28 ans poursuivrait son travail de reprise. Ainsi, Gonçalo Ramos devrait prendre sa place à la pointe de l'attaque du PSG.