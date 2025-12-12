Ousmane Dembélé : Panique au PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé n'a pas encore vraiment commencé sa saison 2025-2026. L'attaquant français n'était pas présent face à Bilbao mercredi (0-0) et poursuit ce début un peu chaotique au milieu des blessures. Luis Enrique veut se montrer prudent avec le joueur de 28 ans, dont le corps a été mis à contribution ces derniers mois.

En difficulté avec son corps depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé n'a pas encore pu montrer toute l'étendue de son talent. L'attaquant français est encore en délicatesse en ce moment et Luis Enrique veut agir habilement avec lui. L'entraîneur espagnol sait qu'il s'agit d'un sujet essentiel à régler.

Ousmane Dembélé blessé, Luis Enrique en panique ? Absent de la moitié des matches du PSG cette saison, Ousmane Dembélé a du mal à revenir en forme avec son club. L'attaquant français suscite quelques inquiétudes, d'autant plus que sa blessure a nécessité un peu plus de temps. Luis Enrique doit prendre des pincettes pour gérer le physique de son joueur. « C'est dommage pour lui et l'équipe. On n'a pas pu voir Ousmane dans sa condition normale lors des quatre premiers mois. On cherche à gérer ça et c'est ma responsabilité de le gérer de la meilleure des manières. Il était malade ces derniers jours, il a repris de manière individuelle, il doit commencer sa récupération. il faut être prudent » réagit l'Espagnol en conférence de presse.