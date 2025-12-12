Zidane : Son grand pote annonce le divorce !

Jeune avant-centre de 24 ans, Gonçalo Ramos a de plus en plus de mal à convaincre au PSG. Le Portugais a de moins en moins de temps de jeu et Luis Enrique ne l'a pas fait jouer un match en entier depuis Strasbourg. Pour Christophe Dugarry, le PSG doit même envisager un départ du joueur portugais, qui a débarqué à Paris en 2023.
Depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos a disputé 21 matches mais la grande majorité d'entre eux sans titularisation. Le Portugais n'a inscrit que 6 buts, un résultat décevant qui explique pourquoi Luis Enrique lui laisse moins d'opportunités. Ancien champion du monde avec Zinédine Zidane, son grand ami de l'époque des Girondins de Bordeaux, Christophe Dugarry espère voir les choses bouger.
Gonçalo Ramos bientôt viré du PSG ?
Sous contrat jusqu'en 2028, Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG plus tôt que prévu. En effet, le Portugais est de moins en moins utilisé par Luis Enrique qui lui préfère même des profils beaucoup plus jeunes. Son départ est demandé par Christophe Dugarry. « La situation doit être excessivement difficile pour Gonçalo Ramos. Malgré des joueurs blessés, il en voit d'autres lui passer devant comme Mayulu ou Mbaye au PSG. À l'arrivée, il ne joue jamais. Si c'est pour ne pas le faire jouer, que Luis Enrique le laisse partir. Laisse-le montrer son talent car là, il est en train de devenir fou l'ami Ramos » dit-il dans l'émission Rothen s'enflamme de RMC.
Gonçalo Ramos en galère au PSG
Pas titulaire lors des 6 rencontres du PSG en Ligue des champions cette saison, Gonçalo Ramos n'a plus disputé un match en entier depuis Strasbourg le 17 octobre dernier. L'avant-centre portugais aimerait bénéficier de plus de temps de jeu et il pourrait être confronté à une seule solution : partir.