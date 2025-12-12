Zidane : Son grand pote annonce le divorce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune avant-centre de 24 ans, Gonçalo Ramos a de plus en plus de mal à convaincre au PSG. Le Portugais a de moins en moins de temps de jeu et Luis Enrique ne l'a pas fait jouer un match en entier depuis Strasbourg. Pour Christophe Dugarry, le PSG doit même envisager un départ du joueur portugais, qui a débarqué à Paris en 2023.

Depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos a disputé 21 matches mais la grande majorité d'entre eux sans titularisation. Le Portugais n'a inscrit que 6 buts, un résultat décevant qui explique pourquoi Luis Enrique lui laisse moins d'opportunités. Ancien champion du monde avec Zinédine Zidane, son grand ami de l'époque des Girondins de Bordeaux, Christophe Dugarry espère voir les choses bouger.

Gonçalo Ramos bientôt viré du PSG ? Sous contrat jusqu'en 2028, Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG plus tôt que prévu. En effet, le Portugais est de moins en moins utilisé par Luis Enrique qui lui préfère même des profils beaucoup plus jeunes. Son départ est demandé par Christophe Dugarry. « La situation doit être excessivement difficile pour Gonçalo Ramos. Malgré des joueurs blessés, il en voit d'autres lui passer devant comme Mayulu ou Mbaye au PSG. À l'arrivée, il ne joue jamais. Si c'est pour ne pas le faire jouer, que Luis Enrique le laisse partir. Laisse-le montrer son talent car là, il est en train de devenir fou l'ami Ramos » dit-il dans l'émission Rothen s'enflamme de RMC.