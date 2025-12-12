Le bug qui plombe une star du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, le talent de Bradley Barcola n’est plus à démontrer. Néanmoins, on en attend beaucoup plus de la part de l’attaquant du PSG. En effet, l’international français manque cruellement de régularité dans ses performances et cela lui vaut de plus en plus de critiques. Est-ce notamment un problème dans la tête pour Barcola ?

Avec les nombreuses blessures au PSG, Bradley Barcola était très attendu. Le fait est que le Français n’a pas forcément saisi sa chance. Titularisé par Luis Enrique, il n’a pas vraiment été à la hauteur et les critiques ont alors été nombreuses à l’encontre de Barcola. Ça a encore été le cas après la rencontre face à Bilbao durant laquelle le joueur du PSG a complètement oublié un partenaire devant les buts, ce qui aurait pu offrir la victoire au club de la capitale.

« La frustration vient du fait qu’on voit toujours la même version de Bradley Barcola » Pour Le Parisien, Alain Giresse s’est prononcé sur le cas Bradley Barcola, qui crispe de plus en plus de fans du PSG. C’est alors qu’il a notamment confié : « La frustration vient du fait qu’on voit toujours la même version de Bradley Barcola depuis plusieurs mois déjà. Ce qu’on espère, c’est qu’il réussisse à avoir ce déclic. Tout ce qu’il fait dans la percussion, dans le travail dans la profondeur avec sa vitesse est très intéressant mais il ne conclut pas ses actions, et c’est sincèrement dommage ».