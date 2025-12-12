Zidane - PSG : La révélation fracassante !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une belle carrière en France, Jérôme Rothen a connu 13 sélections en Equipe de France entre 2003 et 2007. A l'époque de la Coupe du monde 2006, il pensait avoir ses chances de bien figurer. D'après lui, une altercation avec Zinédine Zidane l'a privé de cette participation et cela a eu des conséquences sur la suite de sa carrière.

Au printemps 2004, une rencontre entre l'AS Monaco et le Real Madrid en Ligue des champions voit la victoire des Monégasques, où Jérôme Rothen jouait à l'époque. Ce soir-là, le club de la Principauté valide sa qualification après sa victoire 3-1 au match retour, une soirée marquée par une altercation entre Rothen et Zinédine Zidane. « Relève-toi, fils de pute » lui aurait glissé la légende du football français.

Un clash aux conséquences terribles ! D'après celui qui tient désormais son émission sur RMC, cette altercation a coûté cher en ce qui concerne la Coupe du monde 2006. « Par la suite, à court terme, dans ma carrière, pas en club mais en sélection, ça m’a coûté la Coupe du Monde en 2006. Ça c’est sûr, c’est clair et net » assure-t-il sur les ondes de RMC.