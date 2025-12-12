Mbappé attaque le PSG : Le verdict tombe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son départ, Kylian Mbappé est au cœur d’une bataille juridique avec le PSG. Alors que l’attaquant français avait réussi à obtenir la saisie conservatoire de 55M€ sur les comptes du club parisien, le tribunal judiciaire de Paris avait finalement annulé cette décision en mai dernier. Ayant fait appel de cette rétractation, le clan Mbappé a obtenu un nouveau verdict en décembre.

Kylian Mbappé toujours en guerre avec le PSG. Pour rappel, depuis son départ en juin 2024, l’attaquant français réclame toujours 55M€ d’impayés auprès de son ancien club. La star du Real Madrid avait obtenu une première victoire judiciaire alors que le tribunal judiciaire de Paris avait dans un premier temps effectué une saisie provisoire de cette somme dans les comptes du PSG.

Mbappé ne lâche rien dans sa bataille juridique avec le PSG Cependant, alors que le club parisien avait fait appel de cette décision, le juge de l'exécution des peines avait finalement procédé à l’annulation de cette fameuse saisie en mai dernier, et avait officiellement demandé « la mainlevée des saisies conservatoires » sur trois comptes du PSG. Une décision qui n’avait forcément pas plu à Kylian Mbappé et son clan, qui avaient fait appel.