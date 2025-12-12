F1 : Coup de tonnerre avec Verstappen, c’est officiel !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir en Ouzbékistan, se tiendra le traditionnel gala de remise des prix de fin de saison organisé par la FIA. Une soirée chic pour les pilotes, et qui requiert au minimum les présences des trois premiers du classement du championnat du monde. Deuxième, Max Verstappen va cependant manquer cet événement.

La saison 2025 aura tenu toutes ses promesses. Dimanche dernier, Lando Norris a été sacré champion du monde à Abu Dhabi, avec deux petits points d’avance sur Max Verstappen seulement. Vainqueur du dernier Grand Prix de la saison, le Néerlandais a rapidement affirmé qu’il ne s’agissait pas là d’une déception pour lui et Red Bull.

Verstappen malade Mais depuis dimanche dernier et cette dernière course de la saison, Max Verstappen est malade, au sens premier du terme. Le quadruple champion du monde est touché par une sévère grippe, ce qui va notamment l’empêcher de participer au traditionnel gala de remise des prix de fin de saison organisé par la FIA.