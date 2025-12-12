F1 : Coup de tonnerre avec Verstappen, c’est officiel !

Ce vendredi soir en Ouzbékistan, se tiendra le traditionnel gala de remise des prix de fin de saison organisé par la FIA. Une soirée chic pour les pilotes, et qui requiert au minimum les présences des trois premiers du classement du championnat du monde. Deuxième, Max Verstappen va cependant manquer cet événement.
La saison 2025 aura tenu toutes ses promesses. Dimanche dernier, Lando Norris a été sacré champion du monde à Abu Dhabi, avec deux petits points d’avance sur Max Verstappen seulement. Vainqueur du dernier Grand Prix de la saison, le Néerlandais a rapidement affirmé qu’il ne s’agissait pas là d’une déception pour lui et Red Bull.
Verstappen malade
Mais depuis dimanche dernier et cette dernière course de la saison, Max Verstappen est malade, au sens premier du terme. Le quadruple champion du monde est touché par une sévère grippe, ce qui va notamment l’empêcher de participer au traditionnel gala de remise des prix de fin de saison organisé par la FIA.
Le Néerlandais va manquer le gala de la FIA
Le gala se tiendra ce vendredi soir en Ouzbékistan, et se déroulera donc sans Max Verstappen. Pourtant, les trois premiers pilotes du classement du championnat du monde sont censés être obligés d’y participer. Cependant, le Néerlandais a reçu une dérogation spéciale lui permettant de rester se reposer en raison de sa grippe comme l’annonce De Telegraaf.