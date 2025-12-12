Mercato : Le PSG demande de l’aide !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique s’est de nouveau dit ouvert à l’arrivée de nouvelles recrues lors du prochain mercato hivernal, tout en rappelant la difficulté de recruter au cours du mois de janvier. Pour trouver des « joueurs intéressants et moins chers », l’entraîneur du PSG est ouvert à toutes les propositions, même celles des journalistes.

Comme mercredi dernier après le nul sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-0) en Ligue des champions, Luis Enrique a ouvert la porte à des arrivées cet hiver au PSG. « Je ne change rien de ce que j'ai dit. Je suis ouvert comme d'habitude, on a un très bon directeur sportif qui analyse les possibilités », a-t-il répondu ce vendredi en conférence de presse.

« On a un très bon directeur sportif qui analyse les possibilités » Toutefois, Luis Enrique a rappelé la difficulté de recruter en janvier : « Il y a des blessures, on a confiance dans les titis mais ce n'est pas facile de signer un joueur pour nous lors de ce mercato. »