Départ de l’OM : De Zerbi prêt à partir avec un joueur !

Arrivé à l’OM en provenance de Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg n’aura pas mis longtemps avant de s’imposer comme l’un des patrons du club phocéen. Le Danois est l’un des cadres de Roberto De Zerbi et l’un de ses relais privilégiés sur le terrain. L’entraîneur de l’OM ne cache d’ailleurs pas son affection pour Höjbjerg, à tel point qu’il le recruterait s’il venait à entraîner ailleurs.

Nommé entraîneur de l’OM en 2024, Roberto De Zerbi avait alors signé un contrat jusqu’en 2027. Actuellement, il n’est pas prévu que l’Italien s’en aille, lui qui a même fait part de sa volonté de s’inscrire sur le long terme à Marseille. Mais dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Un départ de De Zerbi de l’OM pourrait intervenir et si tel était le cas, un joueur olympien pourrait bien figurer dans ses valises.

« Je l'emmènerais dans n'importe quelle équipe j'irais entraîner » Et ce n’est autre que Pierre-Emile Höjbjerg que Roberto De Zerbi pourrait amener avec lui loin de l’OM. En effet, en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du club phocéen a fait savoir : « Höjbjerg est le joueur avec qui j'ai la meilleure relation de tous les vestiaires. Je l'emmènerais dans n'importe quelle équipe j'irais entraîner ».