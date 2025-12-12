Mercato : Annoncé à l’OM, il drague le PSG !

Alexis Brunet

L’été dernier, Bilal El Khannouss avait été cité dans l’orbite de l’OM, mais le crack marocain avait finalement décidé de rejoindre Stuttgart en Bundesliga. Lors d’une interview, le joueur de 21 ans a toutefois évoqué Marseille, mais également le PSG. Ce dernier a cité certains Marseillais et Parisiens qu’il apprécie particulièrement tout en évoquant la Ligue 1.

Depuis l’arrivée de Medhi Benatia, l’OM est souvent cité comme étant intéressé par des joueurs marocains. Lors du dernier mercato estival, le club phocéen avait notamment mis la main sur Nayef Aguerd, mais d’autres Lions de l’Atlas étaient cités dans le viseur marseillais.

El Khannouss flatte l’OM et le PSG S’il a finalement rejoint Stuttgart l’été dernier, Bilal El Khannouss était également annoncé comme étant pisté par l’OM. Lors d’une interview accordée à Foot Mercato, le Marocain de 21 ans a d’ailleurs complimenté le club phocéen, mais également son grand rival, le PSG. « Quand j’étais plus jeune, je suivais beaucoup le football belge. Je jouais à Anderlecht. Il y avait énormément de joueurs que j’aimais bien, dont Mbark Boussoufa qui était mon joueur préféré là-bas. J’ai suivi le foot français avec énormément de bons joueurs, des grands clubs comme l’OM ou le PSG. C’est un bon championnat. »