Mercato : Coup de tonnerre à l'OL !

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, l'OL est passé tout près d'être relégué administrativement, et ce, parce que ses caisses étaient dans le rouge. Ayant fait le nécessaire pour rééquilibrer ses comptes, le club rhodanien a vu la DNCG alléger sa mesure d'encadrement. Une bonne nouvelle à moins de trois semaines de l'ouverture du mercato.

Alors que la saison 2024-2025 venait de s'achever, l'OL est passé tout près de la catastrophe. En effet, les Gones auraient pu être relégués administrativement en Ligue 2, et ce, à cause de leurs problèmes financiers.

OL : La DNCG lève la limitation des indemnités de mutation Maintenu en Ligue 1, l'OL a reçu une très bonne nouvelle ce jeudi. Repassé devant la DNCG, le club lyonnais a évité de nouvelles sanctions. De surcroit, l'OL a obtenu un allégement des mesures d'encadrement. Plus précisément, la limitation des indemnités de mutation a été levée. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Paulo Fonseca, présent en conférence de presse ce vendredi.