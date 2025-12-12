Mercato : Coup de tonnerre à l'OL !

A la fin de la dernière saison, l'OL est passé tout près d'être relégué administrativement, et ce, parce que ses caisses étaient dans le rouge. Ayant fait le nécessaire pour rééquilibrer ses comptes, le club rhodanien a vu la DNCG alléger sa mesure d'encadrement. Une bonne nouvelle à moins de trois semaines de l'ouverture du mercato.
Alors que la saison 2024-2025 venait de s'achever, l'OL est passé tout près de la catastrophe. En effet, les Gones auraient pu être relégués administrativement en Ligue 2, et ce, à cause de leurs problèmes financiers.
OL : La DNCG lève la limitation des indemnités de mutation
Maintenu en Ligue 1, l'OL a reçu une très bonne nouvelle ce jeudi. Repassé devant la DNCG, le club lyonnais a évité de nouvelles sanctions. De surcroit, l'OL a obtenu un allégement des mesures d'encadrement. Plus précisément, la limitation des indemnités de mutation a été levée. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Paulo Fonseca, présent en conférence de presse ce vendredi.
«Cela prouve que le club travaille bien pour mettre fin aux difficultés»
« C'est un sentiment positif parce que cela prouve que le club travaille bien pour mettre fin aux difficultés », s'est réjoui Paulo Fonseca, le coach de l'OL. Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier, les Gones auront donc une plus grosse marge de manoeuvre.