Max Verstappen : Catastrophe historique, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur du dernier Grand Prix de la saison, Max Verstappen a cependant été battu de deux petits points par Lando Norris au classement du championnat du monde. Le Néerlandais ne rejoindra donc pas Michael Schumacher et ses cinq titres mondiaux consécutifs. Pour le directeur de McLaren Andrea Stella, ce genre d’anecdote magnifie le titre obtenu par son pilote cette année.

Il s’en est fallu de très peu. Pour deux points seulement, Max Verstappen a cédé son étiquette de quadruple champion du monde consécutif au profit de Lando Norris. Le Britannique, troisième à Abu Dhabi dimanche dernier, rentre donc dans l’histoire. Pour le Néerlandais, il aura manqué du rythme au sein de sa monoplace en première partie de saison notamment.

« C’est aussi un exploit d’avoir battu Max Verstappen » Coup dur pour Verstappen donc, qui n’égalera pas Michael Schumacher et ses cinq titres mondiaux acquis entre 2000 et 2004. Pour Andrea Stella, Team Principal chez McLaren, avoir réussi à surmonter Verstappen est un véritable triomphe au sein de l’écurie. « C’est donc une réussite de très grande qualité. Je pense que c’est aussi un exploit d’avoir battu Max Verstappen, quadruple champion du monde, dans une équipe qui connaît très bien le jeu », a déclaré Stella, relayé par F1Only.