F1 - C'est terminé pour Lewis Hamilton : Son successeur s'annonce chez Ferrari !

Lewis Hamilton vient de mettre fin à une saison plus que compliquée chez Ferrari. Le Britannique ne devait pas s'attendre à vivre une première année aussi compliquée avec la Scuderia. A tel point que son avenir après la saison 2026 pose déjà question. Et Oliver Bearman s'imagine déjà dans le baquet du septuple champion du monde.

Lewis Hamilton a mis un terme à sa première saison très décevante chez Ferrari. Le pilote britannique a d'ailleurs bouclé une année sans podium pour la première fois de sa carrière. Par conséquent, la saison 2026 s'annonce déterminante pour le septuple champion du monde. A tel point que la possibilité d'une retraite dans un an est évoquée si jamais Lewis Hamilton ne redresse pas la barre. Et Ferrari n'aura pas à chercher longtemps son successeur puisque Oliver Bearman, auteur d'une solide saison chez Haas, ne cache pas ses ambitions pour l'avenir.

Bearman met la pression sur Hamilton « C’est mon rêve, c’est ce qui me pousse à donner le meilleur de moi-même et me donne de l’énergie chaque matin. Je veux courir en rouge, je veux gagner en rouge, c’est le but de ma vie », confie-t-il dans des propos rapportés par Netxgen-auto.com, avant de se remémorer sa première expérience au volant d'une Ferrari lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite en 2024. « J’ai eu la chance d’y goûter. Et maintenant que je sais ce que ça fait, je suis encore plus motivé », ajoute celui qui avait remplacé Carlos Sainz le temps d'une course.