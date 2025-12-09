Michael Schumacher : L'annonce bouleversante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'état de santé de Michael Schumacher est toujours un secret bien gardé, Mick, le fils du septuple champion du monde, s'est récemment confié sur cette situation et il avait livré des mots bouleversants.

Cela fait désormais 12 ans que Michael Schumacher a subi un terrible accident de ski, le plaçant dans un premier temps dans le coma, avant que son état de santé soit précieusement garder secret par sa famille. Mais dans le documentaire de Netflix, Mick Schumacher avait eu un discours très fort au sujet son père.

Les mots forts de Mick Schumacher « S’il sentait que je ne prenais pas les choses au sérieux, il me disait : “Tu préfères aller jouer au foot ? Alors on arrête tout.” J’ai beaucoup appris techniquement grâce à lui. Il me manque tous les jours. Il est là, mais pas comme avant. Chaque fois que je me blessais, je rebondissais. Je suis toujours comme ça », confiait celui qui a également connu une carrière de pilote de Formule 1.