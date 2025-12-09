Michael Schumacher : L'annonce bouleversante

Alors que l'état de santé de Michael Schumacher est toujours un secret bien gardé, Mick, le fils du septuple champion du monde, s'est récemment confié sur cette situation et il avait livré des mots bouleversants.
Cela fait désormais 12 ans que Michael Schumacher a subi un terrible accident de ski, le plaçant dans un premier temps dans le coma, avant que son état de santé soit précieusement garder secret par sa famille. Mais dans le documentaire de Netflix, Mick Schumacher avait eu un discours très fort au sujet son père.
Les mots forts de Mick Schumacher
« S’il sentait que je ne prenais pas les choses au sérieux, il me disait : “Tu préfères aller jouer au foot ? Alors on arrête tout.” J’ai beaucoup appris techniquement grâce à lui. Il me manque tous les jours. Il est là, mais pas comme avant. Chaque fois que je me blessais, je rebondissais. Je suis toujours comme ça », confiait celui qui a également connu une carrière de pilote de Formule 1.
«Il me manque tous les jours»
Corinna, la femme de Michael Schumacher avait également eu des mots bouleversants concernant la santé de son mari pour lequel il est toujours aussi difficile de savoir dans quel état il se trouve. « Il me manque tous les jours. Il est là. Il est différent aujourd’hui, mais il est là », confiait-elle.