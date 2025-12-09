F1 - Séparation avec Verstappen : La folle accusation !

Pierrick Levallet

Red Bull a pris une décision radicale ces dernières heures. Après Christian Horner, l’écurie autrichienne a choisi de se séparer d’Helmut Marko. Au sein de la direction de l’équipe, on lui reprocherait notamment une accusation assez folle à l’encontre de Kimi Antonelli dans le cadre de la course au titre entre Lando Norris et Max Verstappen.

Il y a quelques mois, Red Bull a pris une décision radicale en se séparant de Christian Horner. Team Principal historique de l’écurie, le Britannique a été remplacé par Laurent Mekies. Et à l’issue de la saison, l’équipe a fait un autre choix retentissant. Red Bull aurait en effet décidé d’acter l’éviction d’Helmut Marko. Le conseiller attisait certaines tensions en interne, notamment à cause de ses sorties publiques parfois très cash.

Helmut Marko lâche une incroyable accusation contre Antonelli D’après les informations de De Telegraaf, l’une des raisons qui a conduit à cette séparation est l’accusation lancée par Helmut Marko à l’encontre de Kimi Antonelli après le Grand Prix du Qatar. Le conseiller de Red Bull estimait que le pilote de Mercedes avait facilité le dépassement de Lando Norris, offrant ainsi à ce dernier deux points précieux dans la course au titre avec Max Verstappen.