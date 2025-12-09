F1 - Séparation avec Verstappen : La folle accusation !

Red Bull a pris une décision radicale ces dernières heures. Après Christian Horner, l’écurie autrichienne a choisi de se séparer d’Helmut Marko. Au sein de la direction de l’équipe, on lui reprocherait notamment une accusation assez folle à l’encontre de Kimi Antonelli dans le cadre de la course au titre entre Lando Norris et Max Verstappen.
Il y a quelques mois, Red Bull a pris une décision radicale en se séparant de Christian Horner. Team Principal historique de l’écurie, le Britannique a été remplacé par Laurent Mekies. Et à l’issue de la saison, l’équipe a fait un autre choix retentissant. Red Bull aurait en effet décidé d’acter l’éviction d’Helmut Marko. Le conseiller attisait certaines tensions en interne, notamment à cause de ses sorties publiques parfois très cash.
Helmut Marko lâche une incroyable accusation contre Antonelli
D’après les informations de De Telegraaf, l’une des raisons qui a conduit à cette séparation est l’accusation lancée par Helmut Marko à l’encontre de Kimi Antonelli après le Grand Prix du Qatar. Le conseiller de Red Bull estimait que le pilote de Mercedes avait facilité le dépassement de Lando Norris, offrant ainsi à ce dernier deux points précieux dans la course au titre avec Max Verstappen.
Red Bull était furieux
Selon le média néerlandais, Oliver Mintzlaff aurait été furieux contre Helmut Marko. Le patron de Red Bull estimait que cette accusation n’avait pas lieu d’être. Et même si l’homme de 82 ans est revenu sur ses propos, le mal était déjà fait. Kimi Antonelli a en effet reçu de nombreuses menaces de mort après les propos tenus par Helmut Marko. Red Bull a donc fini par en avoir assez, et a choisi de l’évincer.