Lando Norris champion du monde de F1 : Son histoire d'amour mouvementée avec une célébrité !

Ce dimanche, au terme du Grand Prix d’Abu Dhabi, Lando Norris a décroché son premier titre mondial de Formule 1 au volant de sa McLaren. Margarida Corceiro, actrice et influenceuse portugaise, était aux côtés du pilote britannique pour célébrer ce sacre. Le couple avait officialisé leur relation en marge d’une course cet été.

À 26 ans, et malgré la folle remontée au classement de Max Verstappen, encore vainqueur à Abu Dhabi ce week-end, Lando Norris a décroché son premier titre mondial au volant de sa McLaren. Et les larmes ont coulé sur le visage du Britannique au moment de passer la ligne d’arrivée à la troisième position. « Oh mon Dieu. Je n'avais pas pleuré depuis un moment. Je ne pensais pas que je pleurerais, mais je l'ai fait, a-t-il confié à la radio. C'est un long chemin. C'est un long chemin. D'abord, je veux dire un grand merci à mes gars. À tout le monde chez McLaren. À mes parents... Non, je ne pleure pas... Ma mère, mon père. Ce sont eux qui m'ont soutenu depuis le début ».

L’histoire d’amour entre Lando Norris et Margarida Corceiro Lando Norris a pu célébrer ce sacre avec Margarida Corceiro, présente à Abu Dhabi pour ce jour si spécial. Leur histoire a débuté en 2023, mais tout n’a pas été simple pour le couple qui a connu une rupture avant de renouer les liens. Ils avaient officialisé leur nouvelle relation au cours du Grand Prix de Hongrie en août. Margarida Corceiro est loin d’être une inconnue puisque la Portugaise de 23 ans est une vraie célébrité dans son pays après avoir été révélée dans la série Prisioneira. Devenue ensuite mannequin et influenceuse, celle qui a fréquenté par le passé le footballeur Joao Felix compte plus de deux millions d’abonnés sur Instagram.