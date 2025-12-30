Transferts à plus de 100M€ : Le PSG règle ses comptes à l'étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De passage aux Emirats Arabes Unis en fin de semaine dernière dans le cadre de la cérémonie des Globe Soccer Awards, Luis Campos a profité de son prix décerné du meilleur directeur sportif de 2025 afin de lâcher ses vérités sur les transferts de Vitinha et de Joao Neves.

Ce dimanche 28 décembre était un synonyme de consécration pour le PSG. A Dubaï, lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha, Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont tous été reconnus. Le prix du meilleur directeur sportif a été décerné à ce dernier.

Deux transferts pour 110M€, une aubaine selon le PSG L'occasion pour le dirigeant portugais du PSG de mettre en avant les paris coûteux qu'il a pu faire sur Vitinha en 2022 (40M€) et Joao Neves en 2024 (70M€). Un investissement osé au vu de leur pedigree de l'époque, mais qui n'est clairement pas surpayé si l'on se fie à ce que l'on voit depuis des mois avec la paire portugaise de l'entrejeu du Paris Saint-Germain.