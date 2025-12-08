F1 - C'est terminé pour Lewis Hamilton : Il annonce la fin !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lewis Hamilton a mis fin un long calvaire avec la fin de saison lors du Grand Prix d'Abu Dhabi dimanche. Huitième à l'arrivée, le Britannique veut tirer un trait définitif sur sa première saison chez Ferrari. D'ailleurs, le septuple champion du monde assure qu'il ne veut plus parler à personne cet hiver. Il veut mettre fin à tout ça et se projeter sur l'avenir.

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton ne s'attendait probablement pas à autant galérer. En effet, très ambitieux, le septuple champion du monde a rapidement déchanté. Pour la première fois de sa carrière, il termine même une saison sans le moindre podium en course. Seule éclaircie, sa victoire lors du Sprint en Chine. Mais cela semble déjà très loin. Par conséquent, le Britannique est soulagé que ce soit enfin terminé et il assure que désormais, il va complétement se couper du monde.

Lewis Hamilton veut «disparaître» « Pour l’instant, je ne pense qu’aux vacances. Je veux juste disparaître, ne parler à personne. Personne ne pourra me joindre cet hiver. Je n’aurai même pas mon téléphone avec moi. J’attends ça avec impatience : être complètement débranché de la matrice. En général, j’avais toujours mon téléphone avec moi, mais cette fois, il va finir à la poubelle », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.