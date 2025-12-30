N'Golo Kanté à l'OM, une trahison en préparation ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

N'Golo Kanté future recrue de l'Olympique de Marseille ? En fin de contrat à Al-Ittihad le 30 juin prochain, le champion du monde 2018 pourrait se faire une place dans l'entrejeu de Roberto De Zerbi d'après certains observateurs. Néanmoins, deux Marseillais de naissance que sont Maxime Lopez et Ilan Kebbal sont prêts à tromper l'OM. Explications.

Plus de 10 ans après avoir quitté le Stade Malherbe de Caen et la France pour Leicester et la Premier League, N'Golo Kanté va-t-il retrouver le football français en 2026. Il semble que ce soit une option qu'Antoine Arnault, propriétaire du Paris FC, ait grandement étudié à la dernière intersaison comme il l'a révélé en interview avec L'Equipe dernièrement.

«Il y a des joueurs comme ça que tu vas chercher à l'aéroport» De son côté, N'Golo Kanté a été interrogé pendant le dernier rassemblement de l'année civile de l'équipe de France en novembre dernier sur une telle possibilité en laissant planer le doute. En interview pour le média Carré, le natif de Marseille Ilan Kebbal n'a pas fait dans le détail concernant la rumeur Kanté au PFC. « Franchement, qu'il vienne. Je l'accueille, je vais le chercher. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise. Il y a des joueurs comme ça que tu vas chercher à l'aéroport. On ne sait, on n'a jamais rien entendu (ndlr sur la rumeur), mais si on nous demande, bien sûr c'est une légende ».