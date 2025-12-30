OM : Feu vert pour le gros transfert de l'hiver ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes dans seulement quelques heures et les pistes sont nombreuses à l’Olympique de Marseille, qui souhaite se renforcer. Ainsi, en Italie on parle notamment de Lazar Samardžić, que les Marseillais connaissent bien, puisque c’est lui qui a signé lé défaite en Ligue des Champions, face à l’Atalanta (0-1).

Cet été, l’OM s’est déjà montré très actif sur le marché des transferts. Mais ça pourrait bien s’emballer à nouveau dès le début du mois de janvier, puisque Medhi Benatia comme Pablo Longoria semblent vouloir offrir plusieurs renforts à Roberto De Zerbi.

Proche de l’OM cet été... Une piste a refait surface, du côté de l’Italie. D’après les informations de Matteo Moretto, l’OM était tout proche de boucler le transfert de Lazar Samardžić dans les tout derniers jours du mercato estival. Un accord semblait pouvoir être trouvé autour des 20M€, mais l’Atalanta a finalement refusé de laisser partir son joueur.