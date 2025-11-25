F1 : C'est terminé pour Micheal Schumacher, la triste annonce

Depuis son terrible accident de ski survenue à la fin de l'année 2013, les informations concernant l'état de santé de Michael Schumacher se font très rares. Voire quasiment inexistante. Figure des paddocks de F1, Richard Hopkins, un proche du septuple champion du monde, y est allé de son commentaire, assurant qu'on reverrait probablement plus la légende de Ferrari.
En décembre 2013, le monde de la Formule 1 se retrouvait sous le choc en voyant l'accident de ski de Michael Schumacher, passé proche de la mort. Mais cela reste l'une des uniques informations rendues publiques depuis cette date. La famille du septuple champion du monde parvient à conserver le secret autour de l'état de santé de l'ancien pilote Ferrari. Par conséquent, il est impossible de dire dans quel état se trouver Michael Schumacher. Seule une poignée d'amis très proches est autorisée à lui rendre visite en plus de la famille. C'est le cas de Jean Todt, Ross Brawn ou encore Gerhard Berger, pour citer les plus connus. Un cercle de proches dont Richard Hopkins ne fait pas partie. Mais l'ancien directeur des opération chez Red Bull et responsable chez McLaren, donne quand même quelques informations au sujet de Michael Schumacher.
La nouvelle annonce inquiétante
« Je n'ai rien entendu récemment. Je crois savoir qu'il a un médecin finlandais, son médecin personnel. Je ne pense pas que nous reverrons Michael. Je suis un peu mal à l'aise de parler de son état de santé car sa famille souhaite, à juste titre, le garder secret », assure-t-il dans une interview accordée à SportBible, avant de poursuivre.
«Je ne pense pas que nous reverrons Michael»
« Je ne suis pas particulièrement proche de Jean Todt, de Ross ou de Gerhard. Même si vous étiez le meilleur ami de Ross Brawn et que vous lui demandiez comment allait Michael, même en lui offrant de bons vins rouges, je ne pense pas qu’il se confierait. Je crois que quiconque rend visite à Michael se doit de ne rien révéler. C'est ainsi que la famille le souhaite. Je trouve cela juste et respectueux envers elle. Même si je le savais, elle serait déçue que je le lui dise », ajoute Richard Hopkins.