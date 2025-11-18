F1 - Michael Schumacher : L'énorme coup annoncé chez Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien mécanicien de Ferrari au début des années 2000, Francesco Cigarini affirme que Lewis Hamilton pourrait très bien reproduire l'ère Michael Schumacher dont l'hégémonie a marqué l'histoire de la Formule 1. Une annonce qui devrait ravir les fans de la Scuderia, qui vivent une nouvelle saison très compliquée.

Pour sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton a globalement déçu puisqu'il n'est jamais monté sur un podium en course et semble en difficulté face à Charles Leclerc. Son rêve de décrocher un huitième au volant d'une monoplace rouge semble donc s'éloigner. Et pourtant, Francesco Cigarini, pilier de la Scuderia au début des années 2000, estime que Lewis Hamilton peut très bien reproduire l'hégémonie de Michael Schumacher, intouchable entre 2000 et 2004.

Hamilton va recréer l'ère Schumacher « Chacun a assumé la responsabilité de son propre rôle, et s’ils ont perdu, ils ont perdu ensemble. Hamilton apporte un savoir-faire et une organisation typiques des équipes britanniques, qui sont très structurées et différentes de celles de Ferrari. Aujourd’hui, on peut reconstruire quelque chose de similaire avec Lewis : recruter un multiple champion du monde était le bon choix, non seulement pour des raisons marketing, mais aussi pour l’expérience qu’il apporte. La question est de savoir quelle importance l'équipe accorde réellement à ses propos. S'il fait une suggestion et qu'on ne l'écoute pas parce que "Leclerc est plus rapide", cela devient un cercle vicieux : le pilote ne se sent pas impliqué dans la gestion technique », confie-t-il auprès de Fanpage.it avant de poursuivre.