F1 - Transfert de Lewis Hamilton : La catastrophe financière pour Ferrari !

Aujourd’hui, Lewis Hamilton est un pilote Ferrari. En 2025, le Britannique a changé d’écurie, quittant ainsi Mercedes pour rejoindre la Scuderia. Un transfert retentissant qui a fait énormément de bruit. Mais voilà que pour le moment, les résultats sportifs du septuple champion du monde sont loin d’être au rendez-vous pour Hamilton. De quoi ruiner l’investissement de Ferrari ?
En s’offrant les services de Lewis Hamilton, Ferrari a fait trembler le monde de la Formule 1. Forcément, la Scuderia a investi énormément pour faire venir le septuple champion du monde. Compte tenu de cela, on attendait beaucoup du coéquipier de Charles Leclerc et le fait est que depuis le début de la saison, les résultats de Lewis Hamilton ne sont clairement pas ceux escomptés.
Hamilton coûte des millions à Ferrari !
C’est ainsi que Ralf Schumacher avait évoqué Lewis Hamilton comme un vrai gouffre financier pour Ferrari. L’ancien pilote de F1 expliquait : « Ferrari a un jeune Bearman dans sa manche, et il fait des merveilles avec la Haas. Et il coûte une fraction de ce que coûte Lewis Hamilton, qui touche pas mal de dizaines de millions d’euros par an. On a un peu l’impression que le film est devenu trop rapide pour lui. Il doit dépenser trop d’énergie pour signer un bon tour. Il doit donner plus que 100 % pour passer devant Leclerc, et cela conduit à des erreurs ».
« La décision la plus coûteuse »
Le recrutement de Lewis Hamilton est donc en train de virer à la catastrophe financière pour Ferrari. Et rapporté par NextGen Auto, Ralf Schumacher en a rajouté une couche, balançant : « Je pense que c’est la décision la plus coûteuse que Ferrari ait prise depuis longtemps en matière de personnel. Ses performances ne sont pas à la hauteur. Lewis Hamilton n’est tout simplement pas assez bon. Je pense que Ferrari attendait mieux, Elkann attendait mieux ».