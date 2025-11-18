F1 - Transfert de Lewis Hamilton : La catastrophe financière pour Ferrari !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Lewis Hamilton est un pilote Ferrari. En 2025, le Britannique a changé d’écurie, quittant ainsi Mercedes pour rejoindre la Scuderia. Un transfert retentissant qui a fait énormément de bruit. Mais voilà que pour le moment, les résultats sportifs du septuple champion du monde sont loin d’être au rendez-vous pour Hamilton. De quoi ruiner l’investissement de Ferrari ?

En s’offrant les services de Lewis Hamilton, Ferrari a fait trembler le monde de la Formule 1. Forcément, la Scuderia a investi énormément pour faire venir le septuple champion du monde. Compte tenu de cela, on attendait beaucoup du coéquipier de Charles Leclerc et le fait est que depuis le début de la saison, les résultats de Lewis Hamilton ne sont clairement pas ceux escomptés.

Hamilton coûte des millions à Ferrari ! C’est ainsi que Ralf Schumacher avait évoqué Lewis Hamilton comme un vrai gouffre financier pour Ferrari. L’ancien pilote de F1 expliquait : « Ferrari a un jeune Bearman dans sa manche, et il fait des merveilles avec la Haas. Et il coûte une fraction de ce que coûte Lewis Hamilton, qui touche pas mal de dizaines de millions d’euros par an. On a un peu l’impression que le film est devenu trop rapide pour lui. Il doit dépenser trop d’énergie pour signer un bon tour. Il doit donner plus que 100 % pour passer devant Leclerc, et cela conduit à des erreurs ».