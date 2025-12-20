«Un gros transfert» à l’OM, l’annonce inattendue !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à la retraite, Laurent Bonnart a eu la chance de porter le maillot de l’OM au cours de sa carrière de joueur. C’est en 2007 que le latéral avait été recruté par le club phocéen en provenance du Mans. A l’époque, il était arrivé à Marseille sans une très grande pression sur ses épaules. Et comme l’a expliqué Bonnart, ça a peut-être été un avantage pour lui.

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Igor Paixao est arrivé cet été à Marseille avec une énorme pression sur les épaules. Aujourd’hui, sur le terrain, le Brésilien, acheté pour 35M€, est attendu au tournant. En revanche, d’autres recrues sont beaucoup moins attendues à l’OM. C’est ce qu’a vécu Laurent Bonnart en 2007.

« Arriver avec moins d’attente, c’est un petit avantage » Et comme l’a expliqué l’ancien Olympien, arriver à l’OM dans ces conditions est un avantage. Pour Le Phocéen, Laurent Bonnart a ainsi confié : « Arriver avec moins d’attente, c’est un petit avantage, il y a moins de pression. L’OM transpire quelque chose de particulier dans sa façon de vivre, mais c’est exceptionnel ».