«Un gros transfert» à l’OM, l’annonce inattendue !

Aujourd’hui à la retraite, Laurent Bonnart a eu la chance de porter le maillot de l’OM au cours de sa carrière de joueur. C’est en 2007 que le latéral avait été recruté par le club phocéen en provenance du Mans. A l’époque, il était arrivé à Marseille sans une très grande pression sur ses épaules. Et comme l’a expliqué Bonnart, ça a peut-être été un avantage pour lui.
Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Igor Paixao est arrivé cet été à Marseille avec une énorme pression sur les épaules. Aujourd’hui, sur le terrain, le Brésilien, acheté pour 35M€, est attendu au tournant. En revanche, d’autres recrues sont beaucoup moins attendues à l’OM. C’est ce qu’a vécu Laurent Bonnart en 2007.
« Arriver avec moins d’attente, c’est un petit avantage »
Et comme l’a expliqué l’ancien Olympien, arriver à l’OM dans ces conditions est un avantage. Pour Le Phocéen, Laurent Bonnart a ainsi confié : « Arriver avec moins d’attente, c’est un petit avantage, il y a moins de pression. L’OM transpire quelque chose de particulier dans sa façon de vivre, mais c’est exceptionnel ».
« C’est parfois plus facile que d’arriver avec un gros transfert »
« Si je me remets 18 ans en arrière, quand je suis arrivé, il n’y avait pas d’attente sur moi. Je n’avais qu’à donner le maximum et ça m’a souri. C’est parfois plus facile que d’arriver avec un gros transfert », a-t-il ajouté.