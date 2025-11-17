F1 - Ferrari : Le successeur de Lewis Hamilton est annoncé !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton s’attendait sans doute à vivre une première saison plus radieuse chez Ferrari. En difficulté avec sa monoplace, le septuple champion du monde n’a pas su rapporter les résultats escomptés pour la Scuderia. Gunther Steiner a d’ailleurs dévoilé le nom de celui qui devrait remplacer le Britannique si ce dernier ne redressait pas la barre l’année prochaine.

Lewis Hamilton pensait relancer sa carrière en quittant Mercedes pour Ferrari. Mais finalement, sa première saison au sein de la Scuderia n’a pas été aussi radieuse qu’escompté. Le septuple champion du monde, ennuyé par des problèmes sur sa monoplace, ne pointe qu’à la 6e place du classement général de la F1. L’écurie italienne mise donc sur l’année prochaine pour voir le vrai visage de Lewis Hamilton. Et Gunther Steiner a dévoilé le nom de celui qui devrait remplacer le pilote de 40 ans à ses yeux si ce dernier n’est pas à la hauteur en 2026.

«Il est d’une propreté incroyable» « Bearman pour remplacer Hamilton chez Ferrari ? Oui ! Si Hamilton n’est pas bon l’an prochain, il doit le remplacer. Ollie fait un travail fantastique, il montre ce qu’il vaut. En début d’année, il a fait des erreurs. Maintenant, il est d’une propreté incroyable. Il atomise Ocon, qui est pourtant bien plus expérimenté et sans doute bien mieux payé » a d’abord expliqué l’ancien dirigeant d’Haas dans des propos rapportés par NextGen-Auto.